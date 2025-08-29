حكم قضائي بمصادرة ممتلكات أكبر محتال بريطاني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف النقاب عن أن محتالا بريطانيا يقيم في دبي سيخسر إمبراطوريته العقارية التي تبلغ قيمتها 90 مليون جنيه إسترليني وسيارته الفيراري.

جاء ذلك بموجب حكم قضائي على المحتال الهارب من بريطانيا بخسارة إمبراطوريته العقارية عارف باتيل، 57 عامًا، من بريستون، مقاطعة لانكشاير.

وقاد باتيل عصابة أُدينت عام 2023 بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال الضريبي في المملكة المتحدة.

يشار إلى أن باتيل كان سافر إلى دبي في يوليو/تموز 2011 ولم يعد. وحوكم غيابيًا في محكمة تشيستر كراون، حيث أُدين بجميع التهم.

وقد حُكم على باتيل وعلي غيابيًا بالسجن لمدة 31 عامًا. لدى المملكة المتحدة اتفاقية رسمية لتسليم المجرمين مع دبي.

موّل صانع الجوارب، المقيم حاليًا في دبي، إمبراطوريته بجرائمه، وعليه الآن سداد 90,503,211 جنيهًا إسترلينيًا من خلال بيع عقاراته في بريستون ولندن، وخارجها.

مصادرة أموال وممتلكات

وستتم مصادرة المنازل والمباني التجارية التي كان يملكها بعد أن أصدر قاضٍ في محكمة تشيستر كراون أمر مصادرة يوم الخميس.

ويتضمن الاحتيال الضريبي سلسلة من المعاملات التجارية المزيفة المستخدمة لسرقة مدفوعات ضريبة القيمة المضافة.

يتم نقل البضائع بين شركات مختلفة في نمط دائري. هذا يُنشئ سجلات تصدير واستيراد مزيفة يستخدمها المجرمون لاسترداد مبالغ طائلة من السلطات الضريبية.

وستُباع سيارة فيراري 575 سوبر أمبركا التي يملكها باتيل في مزاد علني.

وكشف القرار عن عمليات باتيل سرقت ملايين الجنيهات الإسترلينية من خلال مطالبات باسترداد ضريبة القيمة المضافة على صادرات مزيفة من الهواتف المحمولة والمنسوجات.

كما استوردوا وباعوا ملابس مقلدة. كانت قيمتها ستبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لو كانت أصلية.

وامتلك باتيل أيضًا عقارات في المغرب والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا. وستُباع أصوله العقارية المُقيّدة وتُعاد الأموال إلى الخزينة العامة بموجب الأمر.

وخلال محاكمة استمرت 14 أسبوعًا، أُدين باتيل وشريكه في التهمة، محمد جعفر علي، البالغ من العمر 61 عامًا، من دبي، غيابيًا بتهمتي الاحتيال وغسل الأموال.

حياة مترفة

وصرح ريتشارد لاس، مدير دائرة التحقيق في الاحتيال في هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC): "عاش عارف باتيل حياةً مترفةً على حساب الأغلبية الملتزمة بالقانون، لكنه سيخسر الآن إمبراطورية العقارات التي جمعها من عائدات الجريمة.

وأضاف: "عملنا لا يتوقف عند الإدانة. على مدار العامين الماضيين، عملنا مع الشرطة وشركاء دائرة النيابة العامة لتأمين واحدة من أكبر عمليات مصادرة الممتلكات الجنائية التي استردناها على الإطلاق."

من جهته، صرح مارك وينستانلي، مساعد رئيس الشرطة في شرطة لانكشاير: "كان عارف باتيل زعيمًا لجماعة جريمة منظمة مقرها بريستون، مسؤولة عن خسائر بملايين الجنيهات الإسترلينية لشركات متعددة".

وقال إن "أفعاله، بدافع الجشع، أثرت بشكل مباشر على دافعي الضرائب."

" أدار باتيل مخططه غير القانوني باستخدام شركة الاستيراد والتصدير "فيصل تكس" المحدودة، ومقرها بريستون.