واشنطن توافق على بيع كييف صواريخ بـ 825 مليون دولار

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّها وافقت على بيع أوكرانيا 3350 صاروخ جو-أرض بعيد المدى ومعدّات ذات صلة، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 825 مليون دولار .

وأعلنت "الوكالة الأميركية للتعاون الدفاعي والأمني" في بيان أنّ هذه الصفقة "ستعزّز قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تزويدها بوسائل إضافية لأداء مهام الدفاع عن النفس والأمن الإقليمي".

وتهدف الصفقة، بحسب الوكالة، إلى "تحسين أمن بلد شريك يُعدّ قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدّم الاقتصادي في أوروبا".