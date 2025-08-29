شولتس: البطالة تدق ناقوس الإصلاحات في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا يؤكد الحاجة إلى إجراء إصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي وفرص العمل.

وقال ميرتس في مدينة تولون الفرنسية على هامش المحادثات الوزارية الفرنسية-الألمانية: "ستركز الحكومة الألمانية على هذا الأمر"، مضيفا أن ارتفاع معدل البطالة لم يكن مفاجئا.

وكان ميرتس قد أعلن بالفعل عما يعرف باسم "خريف الإصلاحات". وقال إنه في الخريف سيتعين على الحكومة الاتحادية الألمانية التركيز بشكل أكبر على قضايا السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للتوظيف في نورنبرج اليوم الجمعة أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع هذا الشهر مقارنة بالشهر السابق بواقع 46 ألف عاطل ليصل إلى 3.025 مليون شخص.