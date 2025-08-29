اليمن: غارات إسرائيلية على صنعاء استهدفت قيادات بارزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - شنت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، مساء اليوم الخميس، وذلك تزامنا مع الخطاب الأسبوعي لزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، بوقوع عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء؛ من دون ورود تفاصيل إضافية حول المواقع المستهدفة ونتيجة الهجوم الإسرائيلي.

وأوردت تقارير إسرائيلية، أن هدف الهجوم على صنعاء هو اغتيال قيادات وشخصيات بارزة من الحوثيين. وقد أقر مسؤول إسرائيلي بذلك حيث قال إن الهجوم استهداف مسؤولين من المستوى السياسي لدى الحوثيين.

وأوردت وزارة الأمن الإسرائيلية، أن الوزير يسرائيل كاتس التقى رئيس أركان الجيش إيال زامير وقادة من هيئة الأركان أثناء الهجوم، مشيرة إلى أن الأول أحاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هاتفيا بهجمات الجيش على اليمن.

المصدر : وكالات