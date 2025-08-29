المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: مليون شخص يعيشون ظروف المجاعة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (رفح، القاهرة)

كشف المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، سليم عويس، عن أن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة يعيشون حالياً في ظروف مجاعة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار، وفتح المجال أمام عمل إنساني واسع النطاق ودون عوائق لإنقاذ الأرواح، وهو ما يمثل أفضل طريقة لوقف المزيد من الوفيات والحد من المعاناة.

وأوضح عويس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المجاعة في غزة جاءت نتيجة العنف المستمر، وانهيار الخدمات الأساسية، والقيود الشديدة المفروضة على إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى كارثة معيشية غير مسبوقة من صنع الإنسان.

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى السماح الفوري، ودون عوائق، بإدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى الأسر في مختلف مناطق القطاع، وذلك استناداً إلى التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

ولفت عويس إلى أن الأولوية تتمثل في تأمين كميات أكبر من الطعام والمواد الطبية والتغذوية والمياه، إلى جانب ضمان وصولها إلى المحتاجين من خلال تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني.