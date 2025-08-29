الاتحاد الأوروبي يقدّم مقترحات بشأن الرسوم الجمركية الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، مقترحات حول كيفية تنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل الأوروبي مؤخرا مع الولايات المتحدة.

تتضمن المقترحات خفضا للرسوم الجمركية الأميركية على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بأثر رجعي مقابل تسهيل وصول الولايات المتحدة إلى سوق الاتحاد.

ووفقا لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية بالكامل، في حين ستخفض الحواجز التجارية أمام "مجموعة من المأكولات البحرية الأميركية والسلع الزراعية غير الحساسة".

في الوقت نفسه، تخطط المفوضية لتمديد إعفاء جراد البحر الأميركي من الرسوم الجمركية.

توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق إطاري لتسوية النزاعات التجارية القائمة، عقب الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في اسكتلندا بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي حدد تعريفة جمركية أميركية أساسية بنسبة 15% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي.

ينص الاتفاق الإطاري على خفض الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على السيارات بأثر رجعي اعتبارا من بداية الشهر الحالي، شريطة أن يبدأ الاتحاد الأوروبي الإجراءات التشريعية لتسهيل استيراد بعض المنتجات الأميركية.

وقال ماروش شيفتشوفيتش مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الخميس "من مصلحتنا المشتركة أن يفي الطرفان بالتزاماتهما ويضمنا التنفيذ الكامل للاتفاق".

ولا تزال المقترحات بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل أن تدخل تخفيضات الرسوم الجمركية على السلع الأميركية حيز التنفيذ.