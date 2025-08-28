بلير وكوشنر سيطلعان ترامب على خطط ما بعد حرب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مصدران مطلعان لموقع أكسيوس الأمريكي ، مساء اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 ، إن توني بلير وجاريد كوشنر سيشاركان في اجتماع بشأن غزة في البيت الأبيض اليوم وسيقدمان للرئيس ترامب أفكارا لخطة ما بعد الحرب.

وسيتضمن الاجتماع أيضًا مناقشة كيفية زيادة تدفقات المساعدات إلى غزة التي تواجه المجاعة . وفق أكسيوس

وقال الموقع إن " خطة "اليوم التالي" لغزة ستكون عنصرا أساسيا في أي مبادرة دبلوماسية لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني على مدى عامين من القتال".

وأضاف :" لكن إعادة بناء جيب مدمر بالكامل وتصميم بنية سياسية وأمنية يمكن لجميع الأطراف التعايش معها سيكون صعباً للغاية".

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وصهر ترامب ومستشاره السابق سيناقشان أفكارا حول كيفية حكم غزة دون وجود حماس في السلطة.

ويؤكد الرئيس ترامب رغبته في إنهاء الحرب، ويريد السلام والازدهار للجميع في المنطقة، وليس لدى البيت الأبيض أي معلومات إضافية يُشاركها بشأن الاجتماع في الوقت الحالي"، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

وبحسب أكسيوس يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا من المتظاهرين والقيادة العسكرية الإسرائيلية لقبول وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن بدلا من مواصلة خطته لتوسيع العملية العسكرية.

وقال :" إن خطة ما بعد الحرب التي يتم تنسيقها مع البيت الأبيض قد تمنحه غطاء سياسيا لقبول وقف إطلاق النار في حين يتم تقديمه باعتباره صفقة أكثر شمولاً لإزالة حماس من السلطة".

وقال مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف لشبكة فوكس نيوز يوم الثلاثاء إن ترامب سيعقد "اجتماعا كبيرا" بشأن غزة يوم الأربعاء.

وقال ويتكوف "إنها خطة شاملة للغاية نضعها في اليوم التالي (في غزة) وسيشاهد كثير من الناس مدى قوتها ومدى حسن نواياها ومدى انعكاسها على الدوافع الإنسانية للرئيس ترامب هنا".

وقال إن البيت الأبيض يعتقد أن الحرب قد تنتهي بحلول نهاية العام.

وقالت المصادر إن ويتكوف كان يناقش خطة ما بعد الحرب في غزة مع كوشنر وبلير منذ عدة أشهر.

والتقى بلير مع ويتكوف في البيت الأبيض في يوليو/تموز في نفس اليوم الذي التقى فيه نتنياهو بترامب، بحسب المصادر.

بعد أيام قليلة، التقى بلير بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وأطلعه على مقترحات اليوم التالي بشأن غزة ومحادثاته في واشنطن. كما زار كوشنر إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر والتقى نتنياهو لمناقشة ملف غزة.

ويعتبر بلير قريبا من نتنياهو ومستشاره الأقرب رون ديرمر، المسؤول عن التخطيط الإسرائيلي لما بعد الحرب.

بلير وديرمر ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد عملوا على خطة مشتركة لما بعد الحرب في غزة خلال إدارة بايدن.

وانتهت إدارة بايدن إلى دمج جوانب منها في خطة قدمها وزير الخارجية آنذاك توني بلينكن علنًا قبل أقل من أسبوع من مغادرته منصبه.

وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن اجتماع ترامب بشأن غزة، الأربعاء، سيركز أيضاً على خطة أميركية للمساعدات الإنسانية لغزة.

وقال مسؤول أميركي "إن الأمر يتعلق بتوسيع خطة الغذاء والكمية وطريقة التوزيع وعدد الأشخاص الذين يمكن تقديم الخدمة لهم".

وقال المسؤول الأمريكي إن تعليمات ترامب هي: "أصلحوا هذا الأمر".

وأصبحت أزمة غزة مؤخرًا مصدر قلق ثانوي لترامب، بعد الحرب الروسية الأوكرانية. ورغم أنه لا يريد أن "يتحمل" مسؤولية الأزمة، فقد أخبر مساعديه بضرورة إنهائها.بحسب أكسيوس

وقال ترامب لأعضاء فريقه: "لا أستطيع مشاهدة ذلك بعد الآن. إنه أمر فظيع"، بحسب المسؤول الأمريكي.

وافق نتنياهو على خطة لهجوم جديد لمهاجمة مدينة غزة واحتلالها . بدأت العملية ببطء، ولكن من المتوقع أن تتصاعد خلال الأسبوعين المقبلين مع نزوح المزيد من المدنيين الفلسطينيين من المنطقة.

ترامب لا يعارض العملية بل حتى أنه أعطى نتنياهو الدعم لها.

وقال مسؤول أمريكي: "في مرحلة ما، يعتقد الرئيس أن بيبي سيفعل ما سيفعله بيبي. فهل يمكنك الإسراع لنتمكن من التدخل ورعاية الناس؟"

وأضاف الموقع أن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة سوف تستغرق عدة أشهر على الأقل وسوف تؤدي إلى المزيد من القتلى، والمزيد من الدمار، والمزيد من الجوع للمدنيين الفلسطينيين.

