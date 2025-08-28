وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، ومستشار الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
وكان الأمير فيصل بن فرحان، تلقى اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية.
