رئيسة وزراء إيطاليا تنتقد قدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية

ابوظبي - سيف اليزيد - وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، انتقاداً لقدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية، قائلة إن التكتل "مهدَّد بشكل متزايد بفقدان أهميته الجيوسياسية".

وأضافت ميلوني، في خطاب ألقته بمدينة ريميني شمال شرقي إيطاليا، أن الاتحاد الأوروبي "غير قادر على الرد بفاعلية على تحديات التنافسية التي تفرضها الصين والولايات المتحدة".

وتطابقت تصريحات ميلوني مع تصريحات سلفها ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراجي، الذي حذّر من الضعف الجيوسياسي والاقتصادي لأوروبا.

وخلال خطاب دام 40 دقيقة، قالت رئيسة وزراء إيطاليا إنها توقّعت منذ فترة طويلة هذا التطور، مؤكدة أن الأسس التي يقوم عليها التكتل تتعرض اليوم للتشكيك، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى إعادة اكتشاف روحه وأصوله.

وتتولى ميلوني، التي تتزعم حزب إخوة إيطاليا، قيادة الائتلاف اليميني الحاكم في إيطاليا، منذ أكتوبر 2022.