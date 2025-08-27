قلق إسرائيلي بعد توقيع مصر وتركيا اتفاقية تصنيع مسيرات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: وقعت مصر وتركيا اتفاقية جديدة لإنتاج الطائرة المسيرة من نوع "تورخا" (VTOL-UAV) محليا في مصر، وهي طائرة بدون طيار ذات إقلاع وهبوط عمودي طورتها شركة هافيلسان التركية.

وتم توقيع الاتفاقية الجديدة بين الهيئة العربية للتصنيع وهي مؤسسة اقتصادية تابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية، وتعد العمود الفقري للصناعات الدفاعية والمدنية في مصر، و شركة هافيلسان التركية لإنتاج الطائرة المسيرة، في خطوة تهدف إلى توطين تكنولوجيا الطائرات المسيرة في مصنع قادر للصناعات المتطورة.

ووفقاً لتقارير فإن التقارب المصري التركي يثير مخاوف تل أبيب، بالنظر إلى القوة العسكرية للقاهرة وأنقرة، فضلاً عن أسباب تتعلق بالجغرافيا السياسية.

ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة في إطار خطة الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز أوجه الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة لجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح منافذ جديدة للتصدير، طبقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

نقل أحدث التقنيات الدفاعية

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مختار عبد اللطيف أن التعاون مع هافيلسان يعد خطوة حاسمة لنقل أحدث التقنيات الدفاعية، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق تصديرية في إفريقيا والمنطقة العربية.

من جانبها أعربت هافيلسان عن تقديرها للشراكة مع الهيئة المصرية مشيدة بقدرات مصنع قادر، ومعربة عن تطلعها لتوسيع التعاون في مجالات صناعية أخرى

من جانبه أعرب السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن عن سعادته بتوقيع تلك الاتفاقية بين الشركة التركية ومصر، معلنا بدء عملية إنتاج الطائرات المسيرة لمصنع هفيلسان في مصر، واصفا الاتفاقية بأنها "نعمة" لتعزيز التعاون الصناعي والدفاعي بين البلدين.

المسيرة تورخا.. حقائق ومعلومات

والمسيرة "تورخا" هي طائرة بدون طيار ذات إقلاع وهبوط عمودي طورتها شركة هافيلسان التركية، وتعد من الأنظمة المتقدمة للاستطلاع والمراقبة، تتميز بقدرتها على العمل في بيئات معقدة، مع أنظمة ذكاء اصطناعي مدمجة لتحليل البيانات في الوقت الفعلي، مما يجعلها مثالية للمهام العسكرية والأمنية مثل مراقبة الحدود وجمع المعلومات الاستخبارية.

وتعد شركة هافيلسان إحدى الشركات الرائدة في تركيا في مجال الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات، وتتخصص في تطوير أنظمة القيادة والتحكم والطائرات المسيرة والمركبات غير المأهولة، بما في ذلك طائرة "باها" المسيرة والمركبة البرية "براكان".

مصر وتركيا.. عودة بعد خلافات

وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا تحسنا كبيرا منذ عام 2023، بعد سنوات من التوتر بسبب الخلافات السياسية، وفي فبراير (شباط) 2024 زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة، حيث وقع عدة اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد اتفاقية إنتاج "تورخا" امتدادا لهذا التقارب، إلى جانب اتفاقية سابقة في مارس (آذار) لإنتاج مركبات برية غير مأهولة (UGVs) بين هافيلسان ومصنع قادر.