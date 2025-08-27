اخبار العالم

البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب البرلمان العربي، عن إدانته الشديدة للتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وآخره اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي رام الله والبيرة والخليل والاعتداءات الوحشية بحق المواطنين الفلسطينيين، بالتزامن مع تصعيد وتيرة اعتداءات المستوطنين المدججين بالسلاح على القرى والبلدات الفلسطينية بحماية قوات الاحتلال.
وأكد رئيس البرلمان العربي معالي محمد بن أحمد اليماحي، - في بيان أصدره مساء اليوم - أن هذه الانتهاكات والاعتداءات تأتي استمرارًا لحرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهج والتهجير التي ينتهجها الاحتلال في قطاع غزة، في تحدٍ صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وضرب بعرض الحائط لقرارات الشرعية الدولية.
وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية، والوقوف بوجه صلف وغطرسة الاحتلال، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف هذه الاعتداءات وجرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية العاجلة له، مجددًا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

