رصد إصابات بإنفلونزا الطيور في دولة أوروبية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أمس الاثنين، إن بلغاريا رصدت بؤر تفشي لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، في ثلاث مزارع بجنوب البلاد، في وقت تواجه فيه أوروبا تفشياً موسمياً للمرض الخطير.

وأضافت المنظمة، ومقرها باريس، نقلاً عن تقرير صادر عن السلطات البلغارية، أنه تم اكتشاف فيروس "إتش5إن1" في ثلاث مزارع ببلدة راكوفسكي تضم نحو 28 ألف طائر.

وذكر التقرير أن اثنتين على الأقل من هذه المزارع مخصصتان لتربية البط.

وأثار انتشار إنفلونزا الطيور مخاوف الحكومات وصناعة الدواجن، بعد أن قضى المرض على أعداد كبيرة من الطيور الداجنة في جميع أنحاء العالم في السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة خطر انتقال العدوى إلى البشر.