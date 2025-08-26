ربع سكان العالم يفتقرون لمياه صالحة للشرب

ابوظبي - سيف اليزيد - يفتقر أكثر من ملياري شخص في العالم، أي ما يناهز ربع عدد سكانه، لإمكانية الوصول إلى مياه الشرب المدارة بأمان- مياه صالحة للشرب- حسبما أعلنت الأمم المتحدة اليوم ، محذرة من أن التقدم نحو التغطية الشاملة لهذه الخدمة لا يسير بالسرعة الكافية.

وقالت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن واحداً من كل أربعة أشخاص في العالم لم يحصل على مياه شرب مدارة بأمان في العام الماضي، مع اعتماد أكثر من 100 مليون شخص على مياه الشرب من مصادر سطحية مثل الأنهار والبرك والقنوات.

وأفادت و الوكالتان الأمميتان بأن نقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يفاقم خطر تعرض مليارات الأشخاص للإصابة بالأمراض.

وأشارتا في دراسة مشتركة إلى أن العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق هدف التغطية الشاملة لهذه الخدمات بحلول سنة 2030، محذّرتين من أن هذا الهدف يزداد صعوبة.