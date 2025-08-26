واشنطن ترسل سفناً حربية إلى الكاريبي لمواجهة المخدرات

ابوظبي - سيف اليزيد - أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال سفينتين إضافيتين إلى الكاريبي للتصدّي لكارتلات المخدّرات، بحسب ما أفاد مصدر أميركي الثلاثاء، وذلك بعد أسبوع على إيفاد سفن حربية باتجاه فنزويلا.

ومن المرتقب وصول "يو اس اس ايري"، وهي سفينة صواريخ كروز موجّهة، و"يو اس اس نيوبورت نيوز"، وهي غوّاصة هجومية سريعة نووية الدفع، إلى المنطقة الأسبوع المقبل، بحسب ما كشف المصدر المطلع على الملّف لوكالة فرانس برس مشترطا عدم الإفصاح عن هويّته.

ولم تصدر بعد أيّ تفاصيل في هذا الخصوص.

ويأتي هذا التدبير بعدما أمر ترامب الأسبوع الماضي بإرسال ثلاث سفن حربية قبالة فنزويلا في سياق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالمخدّرات من قبل من تعتبرهم الإدارة الأميركية "مجموعات إرهاب المخدّرات".