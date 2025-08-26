الرئيس الأوكراني: يجب تسريع العمل على الضمانات الأمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن على كييف وحلفائها تسريع الجهود لتحديد ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، عقب اجتماعه في كييف مع رئيس أركان الجيش البريطاني توني راداكين: "يتعين علينا تكثيف عملنا إلى أقصى حد وضمان الوضوح والشفافية في كل ما يتعلق بالضمانات الأمنية".

ويشترط الرئيس الأوكراني الحصول على ضمانات أمنية للموافقة على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إطار مساعٍ للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.