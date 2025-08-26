السعودية تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتوغلها داخل سوريا

أعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وتوغلها داخل الأراضي السورية والتدخل في شؤونها الداخلية، وذلك في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة والقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام ١٩٧٤م، والذي يأتي في ظل توتر الاوضاع في محافظة السويداء.

وتؤكد المملكة دعمها الكامل لما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية، كما تؤكد المملكة رفضها القاطع لأي دعوات انفصالية لتقسيم سوريا، وتدعو جميع مكونات الشعب السوري إلى الاحتكام للعقل و تغليب الحكمة ولغة الحوار، والتكاتف فيما بينهم للمضي في استكمال بناء الدولة السورية الجديدة.

وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومساندتها في تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية، والوقوف بشكل جاد و حازم أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا.