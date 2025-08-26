مصر تطالب بضغط دولي على إسرائيل لإلزامها بقبول الصفقة المطروحة

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى "ممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حاليا للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ".

جاءت تصريحات عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر المنظمة بمدينة جدة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأشار عبد العاطي إلى "استمرار إسرائيل في انتهاكاتها السافرة والممنهجة وارتكابها الجرائم والإبادة الجماعية ضد شعب أعزل".

وأكد أن إسرائيل "تستخدم التجويع والحصار وعرقلة عمل المؤسسات الأممية للنيل من صمود وبسالة الشعب الفلسطيني في غزة ودفعه للقبول بخيار التهجير تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع".

وشدد على ضرورة تسهيل الجانب الإسرائيلي دخول المساعدات بشكل فوري من خلال كافة المعابر دون أي عوائق أو قيود، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج لما لا يقل عن 700 شاحنة يوميا لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع.

ولفت إلى وجود أكثر من 5 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات على الجانب المصري من معبر رفح ، إلا أن دخولها يواجه العديد من العراقيل من الجانب الإسرائيلي، بما يحول دون تدفقها للقطاع.

وتواصل إسرائيل إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الفلسطينيين.

وأعرب عبد العاطي عن "إدانة مصر بأشد العبارات لتوسيع إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة".

وحمل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب والتجاهل المتعمد لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة، وآخرها المقترح الذي حظي بموافقة حركة حماس ، (قبل أسبوع) والذي من شأنه أن يفضي لصفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل".

ودعا الوزير المصري "المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية وبذل كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف هذه السياسات وممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حاليا بناء على مُقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف".

وشدد على "رفض مصر جملة وتفصيلا التصريحات الإسرائيلية الأخيرة في ما يتعلق بأوهام ما يسمى إسرائيل الكبرى"، مؤكدا أنها "لا تعكس سوى غطرسة القوة ولن تقبل بها مصر أو تسمح بتنفيذها".

وأشار عبد العاطي إلى تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته للشعب المصري في 27 تموز/ يوليو الماضي، على أن مصر "لا يمكن أن تشارك في هذا الظلم التاريخي، الذي سيؤدي لتفريغ حل الدولتين وعدم إقامة دولة فلسطينية".

وكرر الوزير المصري ما ذكره السيسي آنذاك وقتها قائلا "حتى لو تمكنت إسرائيل من تطبيع علاقاتها مع جميع دول المنطقة فإن ذلك لن يحقق لها الأمن والسلام طالما لم تستجب للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".

