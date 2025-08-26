رئيس بولندا ينقض مشروع قانون يخص اللاجئين الأوكرانيين

ابوظبي - سيف اليزيد - استخدم الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي، اليوم الاثنين، الفيتو لنقض مشروع قانون يمدّد المساعدات الممنوحة للاجئين الأوكرانيين في بولندا، مقترحا حصرها بمن يشغلون وظائف.

وقال ناوروتسكي للصحافيين إن هذه المساعدات "ينبغي أن تحصر بالأوكرانيين الذين يعكفون على العمل في بولندا فقط"، مؤكّدا أنه لن يغيّر رأيه في هذه المسألة.

بعد الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، استقبلت بولندا أكثر من مليون لاجئ أوكراني، غالبيتهم من النساء والأطفال.

كان مشروع القانون المطروح من الحكومة والمعتمد من البرلمان ينصّ على تمديد المساعدات التي تمنح لأطفال اللاجئين الأوكرانيين.

وتنتهي صلاحية القانون الحالي في هذا الصدد في سبتمبر وكان من المفترض أن يتيح النصّ التشريعي الجديد تمديد المساعدات لغاية مارس 2026.

وأكّد الرئيس البولندي، الذي تعهّد خلال الحملة الانتخابية خفص هذه المساعدات، أنه ينبغي عدم منح هذه المعونات سوى للأوكرانيين الذين يزاولون عملا في بولندا.

ورأى أن اللاجئين، الذين لا يعملون في بولندا، يجب ألا يستفيدوا من التغطية الصحية المجانية "لأن ذلك يضعنا في وضع يُعامل فيه المواطنون البولنديون في بلدهم معاملة أقلّ جودة من تلك المخصّصة للضيوف الأوكرانيين".