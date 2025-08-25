ترامب يرد على سؤال بشأن اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنّه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، "يوماً ما"، بعدما التقاه أكثر من مرة خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ورداً على سؤال حول احتمال لقائه بكيم مجدداً، قال ترامب للصحفيين: "سأراه يوماً ما. سنلتقي في وقت ما"، وذلك قبيل زيارة رئيس كوريا الجنوبية الجديد، لي جاي ميونغ، إلى واشنطن.

وكان البيت الأبيض قد ذكر، في يونيو الماضي، بأن الرئيس الأميركي سيرحب بالتواصل مع زعيم كوريا الشمالية، مشيراً إلى أن ترامب لا يزال "مستعداً لتبادل الرسائل مع كيم جونغ أون".