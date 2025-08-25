ترامب: الجيش مستعد للذهاب إلى "أي مكان" في أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الجيش مستعد للتحرك سريعاً إلى أي مكان في الولايات المتحدة للقضاء على الجريمة.

ورداً على سؤال عما إذا كانت وزارة الدفاع "البنتاغون" تستعد لإرسال قوات عسكرية إلى مدينة شيكاغو، قال ترامب: "يمكننا الذهاب إلى أي مكان في أقل من 24 ساعة".

وكان ترامب قد أعلن، الجمعة الماضي، أنّ نيويورك، كبرى مدن البلاد من حيث عدد السكان، وشيكاغو ستكونان التاليتين ضمن الحملة الفيدرالية التي نُشر في إطارها الحرس الوطني في العاصمة واشنطن.

والأحد الماضي، أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، بأن وزارة الدفاع تعدّ منذ أسابيع خططاً لنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو، ثالث أكبر مدن الولايات المتحدة، في إطار حملة إدارة الرئيس الأميركي لمكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية، مضيفة أن الخطط تشمل خيارات عدة، وقد تنفّذ اعتباراً من سبتمبر.

ورفض "البنتاغون" التعليق على ذلك.