أستراليا: نريد وقف إطلاق نار فوري بغزة وسنواصل دعم حل الدولتين

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت الحكومة الأسترالية، اليوم الإثنين، 25 أغسطس 2025، إنها لا تزال تدعم وبقوة، مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن بلاده تريد أن يتم وقف إطلاق النار الفوري في غزة وإخلاء سبيل جميع الأسرى.

وتابع: "سنواصل دعم مبدأ حل الدولتين الذي يمنح فرصة للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش بجوار بعضهما البعض في سلام وأمان وسنواصل في سبيل ذلك رفع صوتنا في المحافل الدولية".

وأردف: "ندرك أن أستراليا ليست قوة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، لكننا لا نبيع السلاح لإسرائيل".

وزاد: "دعمنا مبادرات إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع سواء من خلال التواصل مع الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر أو من خلال تأييدنا لهذه المبادرات في المحافل الدولية".

يذكر أن رئيس الوزراء الأسترالي أعلن في 11 آب الجاري عزمه الاعتراف بفلسطين كدولة خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

المصدر : وكالة وفا