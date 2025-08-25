بريطانيا تسجل زيادة غير مسبوقة في عدد المهاجرين

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت بيانات حكومية، اليوم الاثنين، أن 28076 مهاجرا عبروا القنال الإنجليزي إلى بريطانيا في قوارب صغيرة هذا العام، بزيادة 46 بالمئة عن الفترة نفسها من 2024، وهو رقم قياسي.

تأتي هذه الزيادة الحادة في عدد المهاجرين وسط تصاعد القلق العام إزاء الهجرة التي تشير استطلاعات رأي إلى أنها أكبر بواعث القلق لدى جموع البريطانيين مع استمرار احتجاجات مناهضة للمهاجرين أمام فنادق تؤوي طالبي لجوء.

وأوضحت البيانات أن هذا الرقم القياسي سُجل، أمس الأحد، بعد وصول 212 مهاجرا في أربعة قوارب.

وخرجت مظاهرات في أنحاء بريطانيا، في مطلع الأسبوع، في أعقاب حكم قضائي أمر الأسبوع الماضي بإبعاد طالبي اللجوء من فندق في "إيبينج" بشمال شرق لندن.

وتعهدت حكومة حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر بالوقف التدريجي لاستخدام الفنادق سكنا لطالبي اللجوء بحلول 2029، وكذلك إصلاح نظام اللجوء، وأعلنت، أمس الأحد، إصلاحات لتسريع البت في طلبات اللجوء والحد من أكثر من 100 ألف حالة متراكمة.