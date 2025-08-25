زيلينسكي: اجتماع أميركي أوكراني هذا الأسبوع

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه يعتزم أن يناقش مع المبعوث الأميركي الخاص كيث كيلوغ الاستعدادات لعقد اجتماع محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف، خلال إفادة مشتركة في كييف مع يوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج، إن من المتوقع أن يجتمع مسؤولون أميركيون وأوكرانيون هذا الأسبوع لبحث هذه المسألة، وكذلك الضمانات الأمنية المحتمل تقديمها لأوكرانيا.

وأكد زيلينسكي أن كييف تهدف إلى ضمان الحصول على ما لا يقل عن مليار دولار شهريا من حلفائها لشراء أسلحة أميركية.

وذكر أن النرويج يمكن أن تساهم في ضمانات أمنية لأوكرانيا فيما يتعلق بالدفاع الجوي والأمن البحري.

وقال ستور إن الحكومة النرويجية تعتزم تخصيص 85 مليار كرونة (7,2 مليارات يورو) كمساعدات لأوكرانيا العام المقبل، وهو المبلغ نفسه الذي التزمت به في عام 2025، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء النرويجي اليوم.

وإذا وافق البرلمان على الاقتراح، سترتفع قيمة الدعم الإجمالي المدني والعسكري الذي تعتزم النرويج تقديمه لكييف من 2023 إلى 2030، إلى 275 مليار كرونة (أكثر من 23 مليار يورو)، ما يعزز موقعها كواحدة من أبرز داعمي أوكرانيا.

وقال ستور، في بيان "ترغب الحكومة في تمديد برنامج المساعدة الاستثنائية لأوكرانيا خلال العام المقبل، عبر مساهمة إجمالية بقيمة 85 مليار كرونة للدعم العسكري والمدني".