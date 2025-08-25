روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، السيطرة على قرية جديدة في منطقة دنيبروبتروفسك شرقي أوكرانيا، محققاً المزيد من التقدم في الأراضي الأوكرانية في وقت عاد الجمود ليخيّم على مساعي التوصل لاتفاق سلام.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية زابوريزكه في المنطقة حيث تقدّمت القوات الروسية مؤخراً لأول مرة في إطار عمليتها العسكرية المتواصلة منذ ثلاث سنوات ونصف.

وتنفي كييف أن تكون القوات الروسية رسّخت مواقعها في منطقة دنيبروبتروفسك التي تعد مركزاً صناعياً مهماً.

وسبق أن كانت المنطقة بمنأى إلى حد كبير عن المعارك التي شهدتها أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا إلى أن أعلنت روسيا دخول قواتها إليها في يوليو الماضي.