حكمت الهجري: نريد السويداء منفصلة عن سوريا (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دمشق: دعا الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري، يوم الاثنين، إلى دعم دولي من أجل انفصال السويداء عن سوريا.

وفي فيديو انتشر عل مواقع التواصل الاجتماعي قال الهاجري: "نطلب من العالم والدول الحرة أن تقف بجانب الطائفة الدرزية لإعلان إقليم منفصل لحمايتنا".

— Al Arabiya 24 (@alarabiya_24)

وتابع: "مشوارنا بدأ بعنوان جديد بعد المحنة الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية".

ووجه الهجري الشكر للدول التي وقفت لحماية الطائفة الدرزية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وشهدت السويداء بدءا من 13 يوليو (تموز) ولأسبوع اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول الى مواجهات دامية مع تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر.

مقتل 1600 شخص

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز، وفق آخر حصيلة وثقها المرصد السوري لحقوق الانسان. وتخللتها انتهاكات وعمليات إعدام ميدانية طالت الأقلية الدرزية.

وشنّت إسرائيل خلال أعمال العنف ضربات قرب القصر الرئاسي وعلى مقر هيئة الأركان العامة في دمشق، متعهدة حماية الأقلية الدرزية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، على وحدة الأراضي السورية، مستبعدا سيناريو تقسيم البلاد، قائلا إن عوامله "غير متوافرة وشبه مستحيلة في سوريا".

الشرع يهاجم دعاة التقسيم

وقال الشرع في جلسة حواريه بحضور عدد من الوزراء، مع أكاديميين وسياسيين وأعضاء من النقابات المهنية والوجهاء في محافظة إدلب: "من يطالب بالتقسيم في سوريا عنده جهل سياسي، وحالم، كثير من الأحيان الأفكار الحالمة تؤدي بأصحابها إلى الانتحار". وفقاً لما نقله تقرير "سكاي نيوز".

وأضاف: "لا أرى أن سوريا فيها مخاطر تقسيم، فيها رغبات عند بعض الناس لعملية تقسيم سوريا، محاولة إنشاء كانتونات محلية وداخلية، لكن منطقيًا وسياسيًا وعرقيًا وعلقيًا هذا الأمر مستحيل أن يحدث".