مصور أرجنتيني يعلن مشاركته في مهمة إنسانية إلى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن المصور الحائز على جائزة أفضل مصور للطبيعة في العالم عام 2023، الأرجنتيني نيكولاس مارين (25 عاماً)، مشاركته في مهمة إنسانية إلى قطاع غزة تقودها الناشطة السويدية غريتا تونبرغ.

وقال مارين في تصريح لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، إنه يستعد للانضمام إلى قافلة تضم أكثر من 50 سفينة ستنطلق من إسبانيا في 15 أيلول/سبتمبر المقبل، في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على غزة، لإيصال الغذاء والمساعدات الطبية والإنسانية.

وأوضح أن القافلة ستضم ناشطين وأطباء وعلماء نفس وإعلاميين وخبراء قانونيين من 44 جنسية، على أن يخضع المشاركون لتدريب لمدة أربعة أيام في مدينة برشلونة قبل الانطلاق.

وأشار مارين إلى أنه رغم شعوره بالخوف فإنه مستعد لخوض هذه التجربة التي وصفها بأنها "من أجل الإنسانية"، معتبرا أنها ستكون الأخطر في حياته، لافتا إلى أن اختياره جاء لقدرته على التوثيق السمعي والبصري للمهمة، إضافة إلى خبرته في الملاحة البحرية.

يذكر أن الأمم المتحدة اختارت مارين عام 2023 ضمن قائمة "أفضل 100 قائد شاب"، وهو يشغل حاليا منصب سفير للنوايا الحسنة لدى المنظمة الدولية. وأكد أن مشاركته في هذه المهمة "ليست سياسية، بل إنسانية بحتة"، مشددا على أن هدفه "مساعدة من يعانون ويلات الحرب والجوع في غزة"، وإيصال "رسالة سلام إلى العالم".

المصدر : وكالة وفا