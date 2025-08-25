استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد جدل حول عقوبات على إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب ، الجمعة 22 أغسطس 2025 ، استقالته من منصبه، بعد جدل بشأن فرض عقوبات محتملة على إسرائيل خلال جلسة حكومية، بحسب ما أفادت وكالة "ايه أن بي" للأنباء.

وقال فيلدكامب "أرى أنني لست في موقع يخولني اتخاذ إجراءات إضافية ذات أهمية" من أجل الضغط على إسرائيل، مضيفا أن الإجراءات التي اقترحها نوقشت بشكل جدي لكنها واجهت معارضة في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء.

وكان الوزير صرح الخميس برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، بعد إعلان أمستردام الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش "شخصين غير مرغوب فيهما" الشهر الماضي.

المصدر : وكالات