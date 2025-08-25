روسيا تتهم أوكرانيا: مسيراتكم استهدفت محطة نووية

في تصعيد جديد يعكس استمرار المخاطر المحيطة بالحرب الروسية الأوكرانية، تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن هجوم بطائرات مسيّرة أدى إلى اندلاع حريق في محطة للطاقة النووية غربي روسيا، بالتزامن مع احتفالات أوكرانيا بالذكرى الرابعة والثلاثين لاستقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

تفاصيل الهجوم

وقالت السلطات الروسية إن عددًا من منشآت الطاقة والكهرباء استُهدفت خلال الغارات الليلية، وأوضحت إدارة محطة كورسك أن الحريق تمت السيطرة عليه بسرعة من دون تسجيل إصابات، مؤكدة أن مستويات الإشعاع بقيت ضمن المعدلات الطبيعية رغم تضرر أحد المحولات.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بالتقارير، لكنها لم تتلق تأكيدًا مستقلًا، فيما شدد مديرها العام رافائيل غروسي على ضرورة حماية المنشآت النووية «في جميع الأوقات». ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا على الاتهامات الروسية.

ضربات متبادلة

وبالتوازي، أعلنت روسيا أنها اعترضت 95 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل وحتى صباح الأحد، فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية إن موسكو أطلقت 72 طائرة مسيرة وطائرات وهمية وصاروخ كروز، مؤكدة إسقاط أو تعطيل 48 منها.

كما اندلع حريق في ميناء أوست-لوغا بمنطقة لينينغراد بعد سقوط حطام طائرات مسيرة، وفق حاكم المنطقة.

احتفالات كييف

وفي كييف، ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو من ساحة الاستقلال، أكد فيها عزم بلاده على بناء «أوكرانيا قوية وقادرة على العيش بسلام». وأضاف أن «مستقبلنا يعتمد علينا وحدنا»، في إشارة إلى النقاشات الدولية الجارية بشأن الحرب.

وحضر المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوج الاحتفالات، حيث منحه زيلينسكي وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الأولى. كما وصل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لعقد اجتماعات في العاصمة، فيما أعلنت النرويج مساعدات عسكرية جديدة بقيمة تقارب 695 مليون دولار لدعم أنظمة الدفاع الجوي، بالتعاون مع ألمانيا.

مواقف دولية

ووجه البابا رسالة خاصة بمناسبة استقلال أوكرانيا دعا فيها إلى السلام، فيما أرسل زعماء عالميون برقيات تهنئة إلى كييف.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على قريتين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، في إشارة إلى استمرار القتال على جبهات ميدانية عدة.

