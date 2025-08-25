واشنطن تطالب إسرائيل بالتهدئة في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

التقى المبعوث الأميركي توماس برّاك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، لمناقشة طلب الولايات المتحدة من إسرائيل الحد من ضرباتها على لبنان، حسبما أفاد موقع «أكسيوس».

وأضاف مراسل أكسيوس، باراك رافيد، في منشور على منصة «إكس»، أن برّاك التقى أيضاً بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس. وكان باراك شدد في زيارة سابقة إلى العاصمة اللبنانية بيروت على ضرورة التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار جهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح الجماعات المسلحة.

وقال براك خلال الزيارة التي جرت في 18 أغسطس، إن الحكومة اللبنانية قامت بـ«الخطوة الأولى» عبر إقرارها نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام، ويتعين على إسرائيل حالياً القيام بخطوة موازية، في إطار تطبيق وقف إطلاق النار.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، تواصل إسرائيل شنّ ضربات على مناطق مختلفة في لبنان، وتقول إنها تستهدف بنى تحتية لحزب الله ومستودعات أسلحة وقياديين ناشطين ضدّها، متوعدة بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في لبنان ما لم تنجح السلطات في نزع سلاح الحزب.