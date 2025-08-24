فانس: روسيا قدمت تنازلات مهمة بشأن أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، اليوم الأحد، إن روسيا قدمت "تنازلات مهمة" بشأن أوكرانيا وأظهرت مرونة حيال التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة، وذلك عقب القمة بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال فانس لشبكة "إن بي سي" الأميركية "أعتقد أن الروس قدموا تنازلات مهمة للرئيس ترامب للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام ونصف عام في هذا النزاع"، مضيفا "أبدوا استعدادا لإظهار مرونة بخصوص عدد من مطالبهم الأساسية".

وأتت تصريحات فانس في يوم زار المبعوث الأميركي كيث كيلوغ كييف للمشاركة في إحياء أوكرانيا ذكرى الاستقلال، إلى جانب مسؤولين يتقدمهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

والتقى ترامب بوتين في ألاسكا في 15 أغسطس الجاري، واستقبل بعدها بأيام زيلينسكي وقادة أوروبيين في واشنطن.

وبينما أكد الرئيس الأميركي أنه يعمل على جمع نظيريه الروسي والأوكراني، تراجعت حظوظ عقد اجتماع كهذا في الأيام الأخيرة. وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس السبت، على عدم وجود "خطة" لذلك في الفترة الراهنة.

على رغم ذلك، شدد فانس على أن موسكو "تناقش ما هو مطلوب لوضع حد" للأزمة التي بدأت في فبراير 2022.

وأكد نائب الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة "تحاول التفاوض قدر الإمكان مع الروس والأوكرانيين من أجل إيجاد أرضية مشتركة ووقف القتل"، مشددا على أن ترامب يسعى إلى اعتماد دبلوماسية نشطة مع الطرفين لوضع حد للنزاع.

وشدد فانس على أن الأزمة "ليست في مصلحة أحد. ليست في مصلحة أوروبا ولا الولايات المتحدة، ولا نعتقد أن لروسيا أو أوكرانيا مصلحة في استمرارها".