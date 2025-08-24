كوريا الجنوبية: الادعاء يطلب اعتقال رئيس الوزراء السابق

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت متحدثة باسم ممثلي ادعاء في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن فريق الادعاء الخاص الذي يحقق في أزمة الأحكام العرفية التي اندلعت في ديسمبر الماضي قدم طلبا إلى محكمة لإصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء السابق هان دوك سو.

وأضافت المتحدثة بارك جي يونج للصحفيين أن فريق الادعاء الخاص اتهم هان بالتواطؤ مع الرئيس السابق يون سوك يول في إعلان الأحكام العرفية والإدلاء بشهادة زور.

يخضع الرئيس السابق يون حاليا لمحاكمة جنائية بتهمة العصيان. وأُقيل الرئيس المنتمي للتيار المحافظ من منصبه في أبريل الماضي بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية والتي زجت بالبلاد في أتون اضطراب سياسي.

وأصبح هان، الذي كان رئيسا للوزراء في عهد يون، رئيسا مؤقتا بعد وقف يون عن أداء مهام منصبه. واستقال بعد ذلك من المنصب ليتسنى له خوض انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو، لكن الخلافات بين المحافظين أنهت طموحه.

في الأسابيع القليلة الماضية، واصل ممثلو الادعاء التحقيق مع هان في قضية الأحكام العرفية، بينما التزم الرجل الصمت أمام أسئلة الصحفيين.