الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن المجاعة في قطاع غزة هي سياسة إسرائيلية متعمدة تندرج في إطار ارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب، مشددة على أن وقف تلك الجرائم هي مسؤولية دولية بامتياز.

كما جددت خارجية فلسطين تحذيرها من المخاطر المترتبة على إعادة احتلال مدينة غزة ونتائجه الكارثية في تعميق الإبادة والمجاعة، واتساعها لتشمل انهيار مرتكزات الحياة لأكثر من 2 مليون مدني فلسطيني في القطاع، مطالبةً بإجراءات دولية حازمة، وترتيبات عملية ملزمة لإنقاذ الحياة في قطاع غزة، والتحلي بالجرأة اللازمة لمواجهة الاستخفاف الإسرائيلي بالإجماع الدولي الحاصل على وقف الإبادة والتهجير والتجويع والضم.