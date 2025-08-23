إسرائيل تعلن الموافقة على خطط اجتياح غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - القدس (الاتحاد)

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، بتدمير مدينة غزة إذا لم تتخل حركة حماس عن سلاحها ولم تطلق جميع الرهائن، غداة توجيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببدء مفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين داخل القطاع.

وقال كاتس، إنه صادق على خطط الجيش لاحتلال مدينة غزة، التي تتضمن إطلاق نار كثيف وتهجير الفلسطينيين، وهدد بتحويل المدينة إلى مصير مشابه لرفح وبيت حانون.

وأضاف في بيان: «وافقنا أمس على خطط الجيش الإسرائيلي لهزيمة حماس في غزة بإطلاق نار كثيف، وإجلاء السكان، والمناورات»، في إقرار رسمي باستخدام سياسة الأرض المحروقة ضد مدينة تضم أكثر من مليون فلسطيني.

وتوعد كاتس قائلاً: «قريباً ستفتح أبواب الجحيم على غزة حتى توافق حماس على شروط إسرائيل، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاحهم»، وفق تعبيره.

وأضاف: «إذا لم يوافقوا، فستتحول غزة، عاصمة حماس، إلى رفح وبيت حانون»، في إشارة إلى المدن والأحياء التي دمّرها الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية.

وأمس الأول، أعلن نتنياهو أنه أصدر توجيهاته للبدء فوراً بمفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة، من دون أن يوضح ما قد تتضمنه هذه المفاوضات، مؤكداً أن المفاوضات ستتزامن مع خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس.

في غضون ذلك، حذرت منظمات أممية، أمس، من عواقب وخيمة للهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة غزة من شأنها أن تضاعف معاناة الفلسطينيين المجوعين، خاصة المرضى منهم الذين لن يتمكنوا من الإخلاء إلى جنوب القطاع، فضلاً عن الأطفال وذوي الإعاقة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، و«الأغذية العالمي»، و«الصحة العالمية»، عقب تقرير أممي أكد انتشار المجاعة في محافظة غزة.

وقتل 13 مواطناً فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون، أمس، في قصف وغارات إسرائيلية متواصلة على مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» بمقتل 5 وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في شارع الجلاء بمدينة غزة، جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن القتلى الخمسة هم أب وأم وأطفالهما الثلاثة.

كما قتل 3 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلاً في الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة.

كما قتل 5 وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية حي أبو إسكندر شمال مدينة غزة، وحيي الزيتون والصبرة جنوب المدينة، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.