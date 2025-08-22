كندا تلغي رسوما جمركية على سلع أميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - صرّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الجمعة، أن كندا ستلغي العديد من الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية، وستكثّف اتصالاتها مع الولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاق تجاري وأمني جديد.

وأكد كارني، في مؤتمر صحفي في أوتاوا، أن الرسوم الجمركية الكندية على السيارات والصلب والألمنيوم الأميركية ستبقى سارية في الوقت الحالي.

وأشار كارني إلى أن الولايات المتحدة أوضحت مؤخرًا أنها لن تفرض رسومًا جمركية على السلع الكندية المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما وصفه بالتطور الإيجابي.

وقال "في هذا السياق، وتماشيًا مع التزام كندا باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أعلن اليوم أن الحكومة الكندية ستتصرف كما فعلت الولايات المتحدة الآن من خلال إزالة جميع الرسوم الجمركية الكندية على السلع الأميركية المشمولة تحديدًا باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي "أعادت كندا والولايات المتحدة الآن إرساء التجارة الحرة للغالبية العظمى من سلعنا"، مؤكدًا أن الصادرات الكندية، مقارنةً بشركائها التجاريين، لا تزال تخضع عمومًا لمستوى منخفض من الرسوم الجمركية الأميركية.

ساعدت هذه الأخبار الدولار الكندي على مواصلة مكاسبه، وبحلول الساعة 12:40 ظهرًا، ارتفع بنسبة 0.5% ليصل إلى 1.3837 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي.