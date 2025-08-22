الممثل الإسباني الشهير باردم يصف الجيش الإسرائيلي بـ "النازي"

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصف الممثل الإسباني الحائز على جائزة أوسكار خافيير باردم، الجيش الإسرائيلي بـ"النازي".

ونشر باردم على حسابه في منصة "إنستغرام"، أمس الخميس، مقطعًا صوّره قنّاص في الجيش الإسرائيلي أثناء إطلاق النار على طفل فلسطيني.

وعلق باردم على الفيديو باللغتين الإنجليزية والإسبانية قائلًا: "الجيش الإسرائيلي نازي".

وتساءل: "هل تتذكرون آمون غوث في فيلم قائمة شندلر؟ كان ضابطًا ساديًا في قوات الأمن الخاصة النازية يطلق النار من شرفته على الأسرى لمجرد التسلية، لقد جسّد تفاهة الشر وحصانة القسوة داخل جهاز عسكري قمعي".

وأضاف: "يمارس الجيش الإسرائيلي اليوم نفس الإرهاب ومنطق نزع الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية ب غزة خلّفت 62 ألفا و192 شهيداً، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.

المصدر : وكالات