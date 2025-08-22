اخبار العالم

بالصور: الهلال الأحمر المصري يدفع 180 شاحنة تحمل 4400 طن مساعدات إلى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - دفع الهلال الأحمر المصري، اليوم الخميس، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة » الـ 20، حاملة 180 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة الـ 20 من «زاد العزة»، 180 شاحنة تحمل نحو 4400 طن من المساعدات العاجلة والتي تضمنت ما يزيد عن 3700 طن سلال غذائية ودقيق، وأطنان من المستلزمات الطبية والإغاثية التي يحتاجها قطاع غزة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية و الإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

