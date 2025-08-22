بريطانيا: تأكيد المجاعة في غزة أمر مروِّع

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت بريطانيا، اليوم الجمعة، إن تأكيد المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها أمرٌ مُروعٌ للغاية، ويمكن تجنّبه تمامًا.

أصدر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بيانًا ردًا على المجاعة المُعلنة في محافظة غزة، وفقًا لما حددته لجنة مراجعة المجاعة.

وقال لامي: إن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة قد تسبب في هذه الكارثة التي صنعها الإنسان. إنها فضيحة أخلاقية.

وأضاف: يُوضح تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي العواقب الوخيمة، وخاصةً على الأطفال. يمكن لحكومة إسرائيل، بل يجب عليها، أن تتحرك فورًا لوقف تدهور الوضع. يجب عليها أن تسمح فورًا وبشكل مستدام بوصول الغذاء والإمدادات الطبية والوقود وجميع أنواع المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

دعا البيان البريطاني الحكومة الإسرائيلية لأن تسمح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بالقيام بعملها لإنقاذ الأرواح دون عوائق. يجب أن تصل المساعدات إلى المحتاجين بشكل عاجل ودون تأخير.

نحن بأمسّ الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لتمكين إيصال المساعدات بأقصى سرعة وبالحجم المطلوب. وهذا يشمل وقف العملية العسكرية في مدينة غزة، بؤرة المجاعة.

تجدد المملكة المتحدة إدانتها لهذا العمل العسكري، الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً، ويعرض حياة الرهائن المحتجزين لدى حماس للخطر. نحثّ الحكومة الإسرائيلية على تغيير مسارها ووقف خططها.

وخلص البيان إلى القول: يجب أن ينتهي هذا الصراع المروع. إن وقف إطلاق النار الفوري والدائم هو السبيل الوحيد لوقف المعاناة، وضمان إطلاق سراح الرهائن، وتحقيق زيادة كبيرة في المساعدات، وإيجاد إطار عمل لسلام دائم.