بريطانيا تنتصر لحرية الدين والمعتقد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت المملكة المتحدة التزامها بمناصرة حرية الدين أو المعتقد للجميع. لا ينبغي لأحد أن يعيش في خوف بسبب ما يؤمن به أو لا يؤمن به.

جاء الموقف في بيان أدلى المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لحرية الدين أو المعتقد ديفيد سميث، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على الدين أو المعتقد.

وقال البيان: في الواقع، وكما تنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين". ومع ذلك، فإننا نشهد في جميع أنحاء العالم مستويات متزايدة من التعصب والعنف المرتكب على أساس الدين أو المعتقد.

وأكد البيان البريطاني: إننا ندين بشدة مثل هذه الأعمال ونقف متضامنين مع المستهدفين. وهذا يشمل جماعة الأحمدية التي تواجه الاضطهاد في باكستان؛ ومسلمي الروهينجا في ميانمار؛ والبهائيين في إيران واليمن؛ غير المسلمين في السودان يُجبرون على تغيير معتقداتهم من خلال حرمانهم من الطعام والمساعدات؛ وضحايا التطرف العنيف في أجزاء من نيجيريا؛ والمسيحيين في غرب أفريقيا؛ والمجتمعات المختلفة المتضررة من العنف في سوريا؛ واليزيديين الذين لا يزالون يتعافون من أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش.

وتابع البيان: حرية الدين أو المعتقد جوهرية في مشاكل العالم اليوم وفي جهودنا الجماعية لبناء عالم أفضل ينعم بالسلام مع ذاته. إن أعمال العنف، كتلك المذكورة أعلاه، ليست مجرد هجمات على الناس بسبب معتقداتهم، بل هي أيضًا محاولات لزعزعة استقرار المجتمعات ونشر الفرقة.

كما أن التزايد المقلق في المعلومات المضللة يُؤجج التوترات، كما شهدنا مؤخرًا في السويداء في سوريا. إن الادعاءات الكاذبة بارتكاب أو التخطيط لأعمال عنف من قِبل أو ضد جماعات معينة تُعمّق انعدام الثقة بين المجتمعات.

نحن نعلم أن السلام والأمن لن يتحققا دون تطبيق حقيقي لحرية الدين أو المعتقد للجميع. إن البلدان التي تحترم حرية الدين أو المعتقد، والتي يمكن لجميع المجتمعات المكونة لها أن تزدهر فيها، هي بلدان أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

مركزية حرية الدين

لهذا السبب، أعلنت المملكة المتحدة في يوليو من هذا العام التزامًا جديدًا بمركزية حرية الدين أو المعتقد في سياستها الخارجية. وبصفتي المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لحرية الدين أو المعتقد، سررتُ بعرض استراتيجية المملكة المتحدة بشأن حرية الدين أو المعتقد، مع وزير حقوق الإنسان اللورد كولينز، وهي استراتيجية راسخة في النهج العام للمملكة المتحدة تجاه حقوق الإنسان والحوكمة.

وقال بيان السفير البريطاني: من خلال وزرائنا وعملي كمبعوث وشبكتنا الدبلوماسية، نعمل على الحفاظ على دعم واسع لحرية الدين أو المعتقد كمعيار عالمي ضمن المحافل متعددة الأطراف، وعلى تعزيز الإجراءات من خلال التعاون مع التحالفات الدولية وتوسيع نطاقها. نحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع المجتمع المدني وخبراء حقوق الإنسان، ودمج حرية الدين أو المعتقد في صلب عمل وزارة الخارجية والدفاع.

وخلص إلى القول: ليكن هذا اليوم بمثابة تذكير لنا جميعًا بدورنا في تعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد، وفي مكافحة التعصب والتمييز والعنف. إن التحدي الذي نواجهه كبير. ولكن إذا عملنا معًا - عبر القطاعات والحدود - وظللنا ثابتين على التزامنا، فأنا مقتنع بأنه يمكننا بناء عالم يكون فيه هذا الحق واقعًا للجميع.