حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي أربعة أشخاص حتفهم في حادث سير خطير بالقرب من مدينة كاسل الألمانية ليلة الخميس/الجمعة.

وأعلنت الشرطة اليوم الجمعة أن سيارة انحرفت عن الطريق بالقرب من بلدة راينهاردهاجن واصطدمت بعدة أشجار، ما أسفر عن وفاة السائق 32 ومرافق ومرافقتين في موقع الحادث، على الرغم من جهود الإنقاذ.

وأفادت الشرطة بأن السيارة كانت تسير على طريق إقليمي باتجاه راينهاردهاجن بعد منتصف الليل بقليل، ثم انحرفت عن الطريق في منعطف يساري لأسباب لا تزال مجهولة، ثم اصطدمت بعدة أشجار في غابة.

ومن المقرر أن يتولى خبير الآن إعادة بناء مسار الحادث، الذي لم تتضح بعد تفاصيل عنه.