إيطاليا توقف مشتبها به في تخريب خط "نورد ستريم"

ابوظبي - سيف اليزيد - بعد ثلاث سنوات على تخريب خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم" في بحر البلطيق، أوقفت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، رجلا أوكرانيا يشتبه في أنه أحد منسقي عملية التخريب.

وهذه هي عملية التوقيف الأولى في هذه القضية التي تعتبر حساسة بسبب الأزمة في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022.

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة الألمانية المتخصصة في قضايا الإرهاب "طلبت النيابة العامة من الشرطة الإيطالية في مقاطعة ريميني (إيطاليا) توقيف الأوكراني سيرغي ك بناء على مذكرة توقيف أوروبية".

وأضاف البيان أنه يشتبه في "أنه أحد منسقي عملية التخريب الذين وضعوا في سبتمبر 2022 متفجرات على خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 قرب جزيرة بورنهولم (الدنماركية)".

في برلين وحدها وزيرة العدل الألمانية ستيفاني هوبيغ عقبت على هذا الإعلان حتى الآن مشيدة بـ "النجاح المذهل" الذي حققته النيابة العامة.

وزيرة العدل الألمانية ستيفاني هوبيغ

نفي من كييف وموسكو وواشنطن

في 26 سبتمبر 2022، حدثت أربعة حوادث تسرب غاز ضخمة سبقتها انفجارات في قاع البحر بفارق ساعات بين كل منها، على خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2 اللذين يربطان روسيا بألمانيا ويحملان معظم الغاز الروسي إلى أوروبا.

في حينها، علقت موسكو توريد الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1".

منذ التخريب، باشرت ألمانيا والسويد والدنمارك تحقيقات قضائية منفصلة. وأقد ُغلقت في الدولتين الاسكندنافيتين في العام 2024.

طُرحت احتمالات عدة مع افتراض أساسي بأن إحدى الدول قد تقف وراء العملية.

نفت كل من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة بشدة أن تكون ضالعة في العملية.

في بيانه الصادر اليوم الخميس، صرّح مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بأن سيرغي ك. وشركاءه "استخدموا قاربا شراعيا (...) أبحر من ميناء روستوك (الألماني على بحر البلطيق)".

غطاس أوكراني

وأضافت النيابة العامة أنه "تم استئجار القارب الشراعي من شركة ألمانية باستخدام أوراق هوية مزورة عبر وسطاء".

وأشار مكتب المدعي العام إلى أن "المواد المتفجرة فُجّرت في 26 سبتمبر 2022. وألحقت الانفجارات أضرارا بالغة بخطي أنابيب غاز".

وبعدما سلمته السلطات الإيطالية إلى ألمانيا، سيمثل المشتبه به أمام قاضي محكمة العدل الاتحادية الألمانية.

قبل عام، كشفت عدة وسائل إعلام ألمانية وقناة ARD العامة وصحيفتا "دي تسايت" و"زود دويتشه تسايتونغ" أن التحقيق يتجه نحو خيط أوكراني حيث صدرت مذكرة توقيف ألمانية بحق غواص محترف يُشتبه بضلوعه في عملية التخريب مع اثنين آخرين.

هذا الغواص، الذي قدمته وسائل الإعلام الألمانية على أنه فولوديمير ز.، كان يعيش في بولندا، لكنه تمكن من الفرار إلى أوكرانيا قبل إلقاء القبض عليه.

غداة كشف الصحافة الألمانية عن هذه المعلومات، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن رئيس الأركان الأوكراني السابق فاليري زالوزني أشرف على خطة تفجير خطي أنابيب الغاز. ردّت الرئاسة الأوكرانية في 15 أغسطس 2024 بأن ما يشاع يعتبر "هراء مطلقا".