مسؤولون أمنيون يدرسون خيارات عسكرية بشأن أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول أميركي، اليوم الخميس، إن قادة عسكريين من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وضعوا خيارات عسكرية بشأن أوكرانيا وسيعرضونها على مستشاري الأمن القومي في بلدانهم.

وأضاف "ستُعرض هذه الخيارات على مستشاري الأمن القومي لكل دولة للنظر فيها بشكل مناسب في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية" الهادفة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وتطالب كييف بضمانات أمنية قبل التوصل إى اتفاق سلام مع روسيا.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد للرئيس الأوكراني ولقادة أوروبيين أن بوتين وافق على منح كييف ضمانات أمنية من قبل دول غربية.