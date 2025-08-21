وفاة شخصين وإصابة العشرات في حادث تصادم على طريق الإسكندرية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة و18 إصابة إثر حادث تصادم على طريق الإسكندرية - مطروح.

وأعربت وزارة الصحة والسكان، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك ، عن بالغ أسفها لحادث التصادم المؤسف الذي وقع ظهر اليوم على طريق الإسكندرية - مطروح بين سيارة نقل وعدة سيارات ، مشيرة إلى أنها استجابت على الفور بدفع 10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث.

وأوضحت الوزارة أن الحصر المبدئي لتداعيات الحادث يشير إلى نقل 18 مصاباً إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، وتخضع حاليا لإجراءات الجهات المعنية، كما تم تهيئة 10 سيارات إسعاف إضافية في حالة تأهب لضمان الجاهزية لأي تطورات طارئة.

وأشارت إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يتابع تداعيات الحادث عن كثب، موجها بتقديم الرعاية الطبية الشاملة والفورية للمصابين على أعلى مستوى.