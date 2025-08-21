أستراليا ترد على نتنياهو بعد اتهامه رئيس وزرائها بـ"الضعف"

القاهرة - كتب محمد نسيم - رفض وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، الأربعاء، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف فيه نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز بـ"الضعيف".

وقال بيرك في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي نيوز" الأسترالية ردا على نتنياهو: "القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يمكن قصفهم أو الأطفال الذين يمكن تجويعهم"، في إشارة إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة .

ويتواصل التوتر بين الجانبين عقب قرار أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين، وإلغاء تأشيرة سيمحا روثمان، العضو بحزب "الصهيونية الدينية" المتطرف في إسرائيل، بدعوى أنه "يثير الانقسام".

ويأتي ردّ الوزير الأسترالي على تصريحات نتنياهو التي قال فيها: "سيذكر التاريخ ألبانيز على حقيقته: سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا"، وفق تعبيره.

وأشار بيرك إلى أن نتنياهو تهجم على الدول الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف: "القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكن قصفهم أو عدد الأطفال الذين يُمكن تجويعهم. القوة تُقاس بشكل أفضل بما فعله رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز".

وفي السياق، قال رئيس الوزراء الأسترالي في بيان بشأن تصريحات نتنياهو، إنه "يحترم قادة الدول الأخرى ولا يأخذ هذه التصريحات على محمل شخصي".

والاثنين، أعلنت أستراليا حظر دخول عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي رئيس لجنة الدستور سيمحا روثمان إلى أراضيها وإلغاء تأشيرته لمدة 3 سنوات، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من زيارة مقررة له إلى البلاد، مؤكدة أنها ستمنع "أي شخص ينشر الكراهية والانقسام" من دخول البلاد.

وعقب إلغاء التأشيرة، قررت إسرائيل سحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله .

وفي 11 أغسطس/ آب الجاري أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

المصدر : وكالات