القاهرة تنفي وجود مقترح مصري بنقل سلاح حماس لمصر

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفت مصادر مصرية رفعية المستوى ، مساء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 ، ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود مقترح مصري بنقل سلاح حركة حماس إليها.

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن تلك المصادر قولها إن المقترح الذي قدمته مصر وقطر ووافقت عليه حركة حماس يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا.

وأشارت المصادر إلى أن مفاوضات التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ستبدأ في اليوم الأول من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

يأتي ذلك عقب الإعلان عن مقترح جديد للوسطاء بخصوص تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة ، وافقت عليه حماس الاثنين.

لكن مسؤول إسرائيلي في مكتب نتنياهو قال الثلاثاء، إن "سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، وهي الإفراج عن جميع المختطفين الخمسين وفقًا للمبادئ التي وضعها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) لإنهاء الحرب".

ويحمل تصريح المسؤول الإسرائيلي رفضا ضمنيا للمقترح الجديد رغم أنه مشابه جدا أو يكاد يكون نفسه الذي عرضه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سابقا ووافقت عليه تل أبيب، والمتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثة مقابل 60 يوما من وقف إطلاق النار تجرى خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب.

المصدر : وكالات