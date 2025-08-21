انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات، مساء الأربعاء، إن انهياراً أرضياً في جبال الألب الفرنسية طمر سيارة ركاب.

وأوضح مكتب المحافظة في مدينة آنسي أن فرق الإطفاء نشرت لانتشال الضحايا على الطريق الوطني 205 بين باسي وشاموني في جنوب شرق فرنسا، وهو الطريق المؤدي إلى نفق مون بلان السريع.

وبحسب صحيفة "لو دوفيني ليبيريه" المحلية، لقي شخصان حتفهما وأصيب آخران.

وأفادت الصحيفة بأن الزوجين الجالسين في المقاعد الأمامية نجيا مع إصابات، في حين قتل ابنهما وزوجته اللذان كانا في المقاعد الخلفية. وتسبب الانهيار الأرضي في ازدحامات مرورية طويلة على هذا الطريق الحيوي الذي يربط شمال إيطاليا بجنوب شرق فرنسا.

وقالت السلطات إن الأرض في المنطقة ما تزال غير مستقرة، ما أبقى الطريق مغلقاً في الاتجاه من إيطاليا إلى فرنسا. كما أغلق نفق مون بلان أمام الشاحنات الثقيلة المتجهة من إيطاليا إلى فرنسا. ولا يزال سبب الانهيار الأرضي غير معروف حتى الآن.

















