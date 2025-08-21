اخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه في قطر والبحرين التطورات الإقليمية

0 نشر
0 تبليغ

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه في قطر والبحرين التطورات الإقليمية

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا اليوم، برئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بنظيره البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيريه في قطر والبحرين التطورات الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا