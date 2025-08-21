وزير الخارجية يبحث مع نظيريه في قطر والبحرين التطورات الإقليمية

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا اليوم، برئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بنظيره البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.