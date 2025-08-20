مقترح إسرائيلي ثوري.. غزة لمصر مقابل 155 مليار دولار!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: في اقتراح وصفته وسائل الإعلام العبرية بأنه "ثوري" وغير تقليدي، ومن شأنه أن يخلص القاهرة من ديونها، ويقود تل أبيب لتجاوز كابوسها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قدم رسميا لواشنطن خطة مُكملة لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لليوم التالي للحرب على غزة.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن جوهر الاقتراح الذي قدمه لابيد الثلاثاء، للإدارة الأميركية هو أن تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عامًا، وفي الوقت نفسه، سيتم إلغاء الدين الخارجي لمصر والبالغ 155 مليار دولار من جانب المجتمع الدولي.

ووصفت الصحيفة العبرية اقتراح لابيد بـ"الخطة الثورية" التي قد تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تتخلص إسرائيل من كابوس غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مصر انتقدت مرارا وتكرار مثل هذه الاقتراحات وأكدت في أكثر من مناسبة أنها لن تُشارك في أي محاولة للسيطرة على غزة.

ووُضعت الخطة التي قدمها لابيد في الأشهر الأخيرة، وشارك فيها كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين.

لابيد يقدم الخطة علناً للمرة الأولى

وقدم لابيد الخطة خلال زيارته للولايات المتحدة لكبار مسؤولي إدارة ترامب في البيت الأبيض وكبار أعضاء مجلس الشيوخ، وهي خطة مكملة للمبادئ التي طرحها الرئيس دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة.

وقدّم لابيد الخطة علنًا لأول مرة في مؤتمر لمعهد أبحاث FDD في واشنطن، وقال لابيد في كلمته الافتتاحية: "بعد ما يقرب من عام ونصف من القتال، يُفاجأ العالم باكتشاف أن حماس لا تزال تسيطر على غزة.

لم يُقدّم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلاً واقعيًا. لأسباب سياسية ودينية، وأحيانًا لأسباب دينية، فشلت حكومة نتنياهو في اتخاذ خطوات لتشكيل حكومة فعّالة في غزة تُطرد حماس."

وكشف لابيد عن جوهر الخطة التي اقترحها، وهو أن العالم يحتاج إلى حل جديد للقطاع، حيث لا يمكن لإسرائيل أن تقبل ببقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية عاجزة عن إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه، واستمرار حالة الفوضى يُشكّل تهديدًا أمنيًا خطيرًا لإسرائيل.

أما المحور الثاني في الخطة، فهو يتعلق بالاقتصاد المصري، الذي وصفه بأنه على وشك الانهيار مما يهدد استقرار مصر، ومن ثم استقرار الشرق الأوسط بأكمله، فالدين الخارجي البالغ 155 مليار دولار لا يسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها.