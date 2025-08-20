المغرب يرسل طائرتين "كانادير" لإخماد حرائق إسبانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: أعلن المغرب عن إرسال طائرتين من نوع "كانادير" للمشاركة في جهود إخماد الحرائق التي تجتاح عدداً من المناطق في إسبانيا، في إطار التعاون الإقليمي لمواجهة الكوارث الطبيعية.

الطائرتان المغربيتان، اللتان كانتا متمركزتين في البرتغال خلال الأيام الماضية، ستنضمان الأربعاء إلى فرق الإنقاذ الأوروبية لدعم السلطات الإسبانية في السيطرة على النيران.

يأتي ذلك بعد أن طلبت لشبونة، مطلع الأسبوع الجاري، مؤازرة المغرب في مواجهة الحرائق التي اندلعت على أراضيها.

في السياق نفسه، أعلنت السفارة الألمانية في مدريد أن برلين سترسل 67 عنصراً من فرق الإطفاء و21 آلية إلى إسبانيا خلال الأسبوعين المقبلين، لتعزيز القدرات الميدانية في مواجهة النيران، مشيرة إلى أن هذه الفرق ستعمل جنباً إلى جنب مع الطائرات المغربية التي دخلت على خط المساعدة في شبه الجزيرة الإيبيرية.

يعكس هذا التدخل، بحسب مراقبين، الدور المتنامي للمغرب كفاعل إقليمي في إدارة الكوارث الطبيعية، خصوصاً في ما يتعلق بقدراته الجوية على مستوى مكافحة حرائق الغابات، إذ يتوفر على أسطول من طائرات "كانادير" يعد من بين الأبرز في المنطقة المتوسطية.