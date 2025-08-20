اخبار العالم

إعصار "إيرين" يهدد الساحل الشرقي للولايات المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

إعصار "إيرين" يهدد الساحل الشرقي للولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - اتجه الإعصار إيرين ببطء نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة الثلاثاء، مثيراً أمواجاً خطيرة دفعت إلى تنفيذ العشرات من عمليات الإنقاذ على الشاطئ قبل أيام من توقع أكبر عواصف قوية.

وبينما لا يزال خبراء الأرصاء واثقين من أن مركز العاصفة الضخمة سيبقى بعيداً عن الشاطئ، فمن المحتمل أن تجلب حوافها الخارجية رياحاً استوائية مدمرة، وأمواجاً كبيرة، وتيارات سحب مميتة.

وتم نشر تحذيرات حول التيارات الساحبة من فلوريدا إلى ساحل نيو إنجلاند، لكن التهديد الأكبر يكمن على طول الجزر الحاجزة في أوتر بانكس بولاية نورث كارولينا حيث تم إصدار أوامر بالإخلاء.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا