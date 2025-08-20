بريطانيا توقع اتفاقية مع العراق لإعادة المهاجرين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية لإعادة المهاجرين مع العراق.

ستُرسي هذه الاتفاقية، التي وقّعها وزير الدولة لشؤون الهجرة البريطاني دان جارفيس، آليةً رسميةً لإعادة العراقيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة دون تصريح إقامة.

تأتي هذه الاتفاقية بعد اتفاقية بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني مع بغداد العام الماضي، بهدف مكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة.

وأفادت إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية بأنه منذ الاتفاقيات السابقة، انخفض عدد العراقيين الواصلين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى 1900 شخص خلال العام المنتهي في مارس 2025، مقارنةً بـ 2600 شخص في العام السابق.

وقال السيد جارفيس: "من خلال العمل معًا لمواجهة تحديات الأمن والتنمية والهجرة، نبني علاقات أقوى تعود بالنفع على بلدينا، بينما نواجه تحديات مشتركة مثل الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية".

وكانت وُقّعت اتفاقيات مماثلة مع ألبانيا وفيتنام منذ تولي حزب العمال السلطة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دخل اتفاق المهاجرين بين المملكة المتحدة وفرنسا حيز التنفيذ، حيث يمكن بموجبه إعادة المهاجرين في قوارب صغيرة الذين وصلوا عبر القناة الإنجليزية من الساحل الفرنسي إلى البلاد مقابل طالب لجوء شرعي.